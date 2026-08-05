Mauritanie : Une croissance économique plus résiliente selon la BCM

La Mauritanie a consolidé ses fondamentaux économiques en 2025 malgré un contexte international marqué par les incertitudes et les tensions géopolitiques, souligne le rapport annuel de la Banque centrale de Mauritanie (BCM), publié le week-end dernier.

L’économie nationale a enregistré une croissance de 4 % en 2025, après une progression de 6,3 % l’année précédente. Si le rythme de croissance a ralenti, la Banque centrale met en avant une amélioration de la stabilité macroéconomique, portée par une inflation contenue à 1,6 %, contre 2,5 % en 2024. Le produit intérieur brut (PIB) nominal a, quant à lui, progressé de 9,4 %, atteignant 472,56 milliards d’ouguiyas.

L’un des principaux moteurs de cette performance réside dans la diversification des exportations, favorisée par les premières expéditions de gaz naturel issues du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Les exportations ont augmenté de 12,3 % pour s’établir à près de 4,3 milliards de dollars, dont 237 millions de dollars provenant des premières ventes de gaz. Cette dynamique a permis de réduire considérablement le déficit commercial, ramené de 497 millions de dollars en 2024 à seulement 23 millions de dollars un an plus tard. Les réserves de change ont également progressé de 12,6 %, atteignant 2,21 milliards de dollars.

Le rapport fait également état d’une nette amélioration des finances publiques. Le déficit budgétaire a chuté de plus de 75 %, passant de 5,85 milliards à 1,4 milliard d’ouguiyas, tandis que la dette extérieure, estimée à 4,27 milliards de dollars, ne représente plus que 37 % du PIB, traduisant une meilleure viabilité de l’endettement.

La Banque centrale relève par ailleurs les avancées du secteur financier. Les actifs bancaires ont progressé de 17,7 % pour atteindre 218,5 milliards d’ouguiyas, alors que le taux d’accès aux services financiers est passé de 45,25 % à 55 % en un an.

Selon la BCM, les réformes engagées dans les domaines de l’inclusion financière, du système bancaire et du marché des changes renforcent la résilience de l’économie. L’institution a en outre réalisé un bénéfice net de 3,18 milliards d’ouguiyas en 2025, portant ses fonds propres à 15,29 milliards d’ouguiyas et consolidant sa capacité à garantir la stabilité monétaire et financière du pays.