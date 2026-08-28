Soudan du Sud : 49 morts dans une attaque contre un village

Au moins 49 personnes ont été tuées et 33 autres blessées jeudi au Soudan du Sud, après l’attaque d’un campement de bétail et d’un village par des hommes armés, ont indiqué les autorités locales.

L’assaut s’est produit avant l’aube dans le nord-ouest du pays, visant le campement de Machar-Pakuek ainsi que le village de Mading Juer Boma. Selon William Wol Mayom Bol, porte-parole des autorités locales, les violences ont été menées par « un réseau criminel armé transfrontalier ».

Le Soudan du Sud est régulièrement confronté à des affrontements intercommunautaires liés notamment aux vols et aux conflits autour du bétail. Ces dernières années, les violences se sont toutefois aggravées avec les tensions opposant les forces loyales au président Salva Kiir à des groupes liés à l’opposition.

La région avait déjà été placée sous état d’urgence pendant six mois l’an dernier, après une multiplication des raids meurtriers entre communautés. L’attaque de jeudi intervient seulement trois semaines après un précédent affrontement qui avait fait 60 morts et 50 blessés.

Face à l’ampleur des déplacements provoqués par les violences, les autorités locales ont lancé un appel aux organisations humanitaires afin qu’elles apportent leur soutien aux populations affectées, évoquant une « catastrophe humanitaire ».

La situation reste particulièrement préoccupante dans ce pays, indépendant depuis 2011. Selon les Nations unies, 10 millions de personnes sur une population de 12,2 millions ont besoin d’une aide humanitaire, tandis que plus de sept millions sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.