Mali : La HAC veut s’inspirer de l’expérience chinoise pour renforcer la régulation des médias

La Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali souhaite renforcer sa coopération avec la Chine et tirer profit de son expérience dans le domaine de la régulation des médias. Son président, Gaoussou Coulibaly, l’a indiqué jeudi lors d’une rencontre avec l’ambassadeur chinois au Mali, Li Xiang, à Bamako.

Au cours de cette rencontre, les responsables de la HAC ont exposé les principales difficultés auxquelles l’institution est confrontée dans l’accomplissement de ses missions. Ils ont notamment exprimé le souhait d’intensifier les échanges avec la Chine dans les secteurs de la formation, du renforcement des compétences et de l’équipement.

Gaoussou Coulibaly a particulièrement insisté sur les limites du Centre de Monitoring et de Contrôle des Médias, dont la couverture ne s’étend pas encore à l’ensemble du territoire malien. Il a sollicité l’appui de Pékin pour accroître ses capacités et améliorer la surveillance des contenus médiatiques, notamment afin de mieux lutter contre la désinformation et les publications susceptibles de fragiliser la cohésion sociale.

Le président de la HAC a également évoqué la perspective de conclure une convention avec la chaîne internationale chinoise CGTN, ainsi que la volonté de développer les échanges entre les médias maliens et chinois, notamment dans les domaines de la radio et de la télévision.

De son côté, l’ambassadeur Li Xiang s’est dit favorable à l’exploration de plusieurs axes de coopération. Il a notamment proposé la participation de cadres et d’agents de la HAC à des séminaires et programmes de formation en Chine, ainsi qu’un éventuel soutien matériel au Centre de Monitoring.

Le diplomate chinois a par ailleurs encouragé l’intensification des échanges médiatiques entre les deux pays, estimant qu’ils pourraient contribuer à une meilleure compréhension mutuelle des cultures et des civilisations malienne et chinoise.