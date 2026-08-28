Rwanda : Un Rwandais condamné à perpétuité aux Pays-Bas pour Génocide

Un tribunal néerlandais a condamné vendredi à la réclusion à perpétuité un Rwandais de 66 ans pour son implication dans le massacre d’environ 3.000 Tutsis lors du génocide de 1994 au Rwanda.

Le tribunal du district de La Haye a jugé que les crimes commis par Eugène N. constituaient une atteinte « considérable » à l’ordre juridique rwandais et international. « Seule une peine d’emprisonnement à perpétuité est justifiée », a déclaré le juge lors du prononcé du verdict.

Les faits remontent à avril 1994, lorsque des milliers de personnes avaient trouvé refuge dans un stade de football à Mbazi, dans le sud du Rwanda. Environ 3.000 d’entre elles y avaient été tuées. Selon l’accusation, Eugène N. avait notamment lancé une grenade dans l’enceinte où se trouvaient des hommes, des femmes et des enfants.

L’homme a également été reconnu coupable d’avoir participé à une campagne de pillages et de destructions, au cours de laquelle des maisons avaient été incendiées et des biens saccagés.

Eugène N. a toujours rejeté les accusations portées contre lui. Il a affirmé avoir lui-même été victime des violences et assuré n’avoir participé à aucun des faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment souligné que certains membres de sa famille avaient eux aussi péri durant cette période. Pour des raisons de sécurité, son visage avait été dissimulé et sa voix modifiée lors des audiences.

Les juges l’ont toutefois acquitté du chef d’accusation d’incitation au génocide, estimant que les éléments réunis ne permettaient pas d’établir sa culpabilité sur ce point.

Selon les Nations unies, plus de 800.000 personnes, en majorité issues de la minorité tutsie, ont été tuées pendant le génocide rwandais au printemps 1994.

Recherché depuis plusieurs années par la justice rwandaise, Eugène N. faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis en 2014. Installé aux Pays-Bas depuis 1998 et devenu citoyen néerlandais, il ne pouvait toutefois pas être extradé vers le Rwanda.

Les enquêteurs néerlandais travaillaient sur son dossier depuis 2020 et avaient recueilli les témoignages de dizaines de personnes, notamment au Rwanda. Plusieurs pays européens ont déjà poursuivi et condamné des personnes impliquées dans le génocide grâce au principe de compétence universelle, qui permet de juger certains crimes internationaux même lorsqu’ils ont été commis à l’étranger.