Algérie : Abdelmadjid Tebboune opère un remaniement ministériel partiel

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé mardi à un remaniement partiel du gouvernement, marqué par l’arrivée de quatre nouveaux ministres, dont Mohammed Lamine Lebbou au ministère des Finances, selon un communiqué de la présidence.

Gouverneur de la Banque d’Algérie depuis six mois, Mohammed Lamine Lebbou succède à Abdelkrim Bouzred, qui occupait le portefeuille des Finances depuis février 2025. La présidence n’a fourni aucune explication concernant ce changement à la tête du ministère stratégique.

Le remaniement concerne également le secteur agricole. Sid Ali Khaldi a été nommé ministre de l’Agriculture en remplacement de Yacine El Mahdi Oualid. Ce dernier est fragilisé par une affaire liée à l’importation de moutons destinés à l’Aïd al-Adha, un dossier actuellement examiné par la justice.

Autre changement, Mohamed Bouslimani retrouve le ministère de la Communication, un poste qu’il avait déjà occupé auparavant.

Enfin, Mohamed Hattab, jusque-là médiateur de la République, fait son entrée au gouvernement en tant que ministre du Travail.

Ce remaniement intervient alors que les autorités algériennes cherchent toujours à renforcer la gestion de secteurs clés de l’économie et de l’administration.