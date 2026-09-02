Egypte : Sissi et Xi Jinping renforcent leur partenariat stratégique autour du canal de Suez

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu mercredi de renforcer les investissements chinois dans la zone économique du canal de Suez, à l’occasion de la visite de Xi Jinping en Egypte.

Les deux dirigeants ont notamment signé un accord lançant la troisième phase de la zone industrielle égypto-chinoise. Celle-ci compte déjà quelque 200 entreprises et représente environ quatre milliards de dollars d’investissements, selon les autorités égyptiennes. Le montant consacré à cette nouvelle étape n’a toutefois pas été précisé.

Cette coopération doit permettre à Pékin (Beijing) d’accroître encore son implantation économique dans une région stratégique pour le commerce mondial. Les investissements chinois occupent déjà une place importante dans les grands projets lancés sous la présidence de Sissi, notamment dans le quartier financier de la nouvelle capitale administrative, située à une cinquantaine de kilomètres du Caire.

La rencontre entre les deux chefs d’État a également été consacrée aux conflits au Moyen-Orient. Selon la présidence égyptienne, Sissi et Xi ont plaidé pour des « solutions diplomatiques » susceptibles de mettre durablement fin aux hostilités. Plusieurs autres accords ont été signés, sans que leur contenu soit détaillé.

Cette visite intervient alors que Pékin cherche à consolider ses relations avec les pays de la région entretenant des liens étroits avec Washington. L’Egypte, qui figure parmi les principaux bénéficiaires de l’aide militaire américaine, joue également depuis plusieurs décennies un rôle central dans les médiations au Moyen-Orient.

Pour les analystes, Le Caire cherche ainsi à afficher son autonomie stratégique en maintenant des relations étroites avec les deux grandes puissances. Sissi avait d’ailleurs défendu récemment une « politique étrangère indépendante », présentant la Chine et les Etats-Unis comme des partenaires avec lesquels l’Egypte entend préserver ses intérêts.

Sur le plan commercial, la Chine reste un fournisseur majeur du marché égyptien. Selon les douanes chinoises, Pékin affichait un excédent de 12 milliards de dollars avec l’Égypte sur les sept premiers mois de 2026.

Les deux pays renforcent également leur coopération militaire. En août, l’Égypte a accueilli d’importants exercices aériens conjoints avec la Chine, au cours desquels ont notamment été engagés des chasseurs chinois J-16.