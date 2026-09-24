Ethiopie : Les combats s’intensifient dans le nord, 272 rebelles tués selon l’armée

Les affrontements se sont intensifiés dans le nord de l’Ethiopie, où l’armée fédérale combat depuis mardi plusieurs groupes armés récemment alliés. Selon un bilan communiqué jeudi par les autorités militaires, 272 combattants rebelles ont été tués et 260 autres blessés.

L’armée affirme également avoir repoussé une offensive menée par les combattants du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui dirige de facto l’Etat régional du Tigré mais reste interdit par le gouvernement fédéral. Plusieurs armes auraient par ailleurs été saisies au cours des opérations.

La situation s’est rapidement détériorée au-delà du Tigré. Les forces tigréennes ont pris mercredi le contrôle de trois aéroports de la région, dont celui de Mekele, la capitale. Elles ont également progressé vers l’Afar, tandis que des affrontements opposent les troupes fédérales aux milices amhara Fano dans l’Etat voisin de l’Amhara.

Les autorités du Tigré ont déclaré jeudi être engagées dans une « guerre totale » contre le gouvernement d’Addis Abeba. Ces nouvelles violences ravivent le souvenir de la guerre qui a ravagé le Tigré entre 2020 et 2022 et fait de nombreuses victimes avant la conclusion d’un accord de paix.

Depuis plusieurs mois, les relations entre le TPLF et le pouvoir fédéral s’étaient fortement dégradées. Les deux camps s’accusaient mutuellement de préparer une reprise des hostilités. Le conflit intervient également dans un contexte de violences persistantes en Oromia et en Amhara, deux des régions les plus peuplées du pays.

Dimanche, sept organisations armées opposées au gouvernement, parmi lesquelles le TPLF, les milices Fano et l’Armée de libération oromo (OLA), avaient annoncé la formation d’une alliance visant à « renverser » le pouvoir fédéral.

Face à cette escalade, l’Union africaine et l’Union européenne ont appelé mercredi à une « désescalade immédiate ». Devant l’Assemblée générale de l’ONU, le président éthiopien Taye Atske Sélassié a, de son côté, évoqué la « retenue » de son gouvernement face aux ingérences « d’éléments hostiles ».