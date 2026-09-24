Niger : Des militaires tués lors d’un accrochage avec des combattants armés à Tillabéri

Plusieurs militaires nigériens ont été tués mercredi lors d’un affrontement avec des hommes armés dans la région de Tillabéri, dans l’ouest du pays, non loin de la frontière avec le Mali. Le ministère de la Défense, qui a annoncé ces décès, n’a fourni aucun bilan chiffré.

L’accrochage s’est produit vers 06h30 près de Fartel, à environ 22 kilomètres à l’est d’Abala. Les soldats participaient à une opération visant à récupérer du bétail signalé comme volé lorsqu’ils ont croisé une importante colonne de combattants circulant à motos, selon un communiqué relayé par la télévision nationale.

Après plusieurs échanges de tirs, les forces nigériennes affirment avoir contraint leurs adversaires à se retirer vers le nord. Le ministère indique que les attaquants ont subi des pertes et auraient emporté certains de leurs morts dans leur fuite. Plusieurs militaires ont également été blessés au cours des combats.

Des équipements auraient par ailleurs été endommagés. Des opérations de recherche et de sécurisation se poursuivaient afin de localiser les hommes ayant pris la fuite, selon les autorités.

Cette nouvelle confrontation survient dans une région particulièrement exposée aux attaques jihadistes. Tillabéri se trouve au cœur de la zone des « trois frontières », à la jonction du Niger, du Mali et du Burkina Faso, où opèrent notamment des groupes affiliés à l’Etat islamique au Sahel ou à al Qaeda.

Depuis le renversement du président Mohamed Bazoum en juillet 2023, le Niger est dirigé par un régime militaire qui a fait de la lutte contre les groupes armés l’une de ses principales priorités. Malgré les opérations sécuritaires, les attaques attribuées aux organisations liées à Al-Qaïda et à l’Etat islamique continuent de peser lourdement sur plusieurs régions du pays.

Le contexte sécuritaire reste marqué par des tensions au sein des forces armées. Fin août, les autorités avaient annoncé avoir neutralisé une tentative de mutinerie à Niamey, après des affrontements autour de plusieurs installations stratégiques, avec le soutien de militaires russes.