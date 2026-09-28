Ethiopie : Les forces fédérales s’emparent d’Alamata, dans le sud du Tigré

Les forces fédérales éthiopiennes ont pris lundi le contrôle d’Alamata, une localité stratégique du sud du Tigré, après plusieurs heures de combats avec des groupes armés. L’information a été confirmée par une milice tigréenne alliée au gouvernement fédéral et par les autorités municipales.

Située à environ 15 kilomètres à l’intérieur du Tigré, Alamata se trouve sur l’axe routier menant directement à Mekele, la capitale régionale, située à quelque 190 kilomètres plus au nord.

« Les forces de défense nationale éthiopiennes et les TPF sont entrées dans la localité », ont annoncé sur Facebook les Forces de paix du Tigré (TPF), qualifiant cette prise de « libération » de la ville. Les autorités municipales ont également affirmé que l’armée fédérale avait repris Alamata « après d’intenses combats ».

Cette avancée intervient quelques jours après la reprise des hostilités, le 23 septembre, entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui contrôle de fait les institutions de l’Etat régional. Addis-Abeba conteste toutefois la légitimité de cette administration.

Jusqu’à présent, les affrontements s’étaient principalement concentrés aux abords du Tigré, notamment dans les Etats voisins de l’Amhara, au sud, et de l’Afar, à l’est.

En Amhara, les milices Fano, en conflit armé avec le gouvernement fédéral depuis 2023, participent aux combats, notamment dans les environs de Lalibela, célèbre pour ses églises rupestres classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

Dans l’Afar voisin, les forces du TPLF avaient pris dimanche le contrôle d’Erebti après de violents affrontements, marqués notamment par des tirs d’artillerie lourde. Cette localité montagneuse se trouve à environ 60 kilomètres de route de la frontière avec le Tigré.