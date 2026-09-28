Nigeria : Plus de 80 personnes enlevées en deux jours dans le nord

Plus de 80 personnes, en majorité des femmes, ont été enlevées lors de deux attaques distinctes perpétrées samedi et dimanche dans le nord du Nigeria, où les enlèvements contre rançon restent un fléau majeur.

Samedi, au moins 47 agriculteurs, principalement des femmes, ont été kidnappés alors qu’ils travaillaient dans leurs champs à Rimi, une localité agricole de la zone de gouvernement local de Mariga, dans l’Etat du Niger. Selon une source locale, les victimes seraient retenues dans la forêt de Ma’undu. Leurs familles n’auraient, à ce stade, reçu aucune demande de rançon.

L’attaque a également été signalée dans un rapport sécuritaire destiné à des organisations humanitaires. Le document indique que des hommes armés venus de la frontière avec l’Etat de Zamfara ont pénétré dans la région à bord d’une cinquantaine de motos, avant de se disperser vers plusieurs localités.

Le lendemain, 40 femmes ont à leur tour été enlevées à Yargada, dans la circonscription de Gusau, dans l’Etat de Zamfara, selon un rapport sécuritaire préparé pour l’ONU. L’attaque a également fait un mort et plusieurs blessés. Six véhicules ont été incendiés et plusieurs commerces pillés.

Ces opérations sont attribuées aux « bandits », des groupes criminels lourdement armés qui sévissent depuis plusieurs années dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Spécialisés dans les enlèvements contre rançon et le vol de bétail, ils multiplient les incursions dans les zones rurales, où ils s’en prennent aux habitants, pillent les villages et incendient des habitations.

Les kidnappings constituent désormais une importante source de revenus pour les groupes criminels nigérians. Entre juillet 2025 et juin 2026, quelque 7,78 milliards de nairas, soit environ 5,8 millions de dollars, auraient été versés en rançons, selon le cabinet SBM Intelligence. Sur cette période, au moins 7.825 personnes ont été enlevées, un chiffre en hausse de 66 % sur un an.