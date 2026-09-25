Bamako : Mali et l’Inde misent sur l’Ayurveda pour renforcer la coopération médicale

L’Ambassade de l’Inde au Mali et l’Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles (INRMPT) ont célébré mercredi à Bamako la 11ᵉ Journée de l’Ayurveda, placée sous le thème « L’Ayurveda pour un lendemain en meilleure santé », avec pour slogan « Une seule santé, un seul avenir ».

Organisée à l’Institut des sciences humaines, la rencontre a été consacrée aux fondements de l’Ayurveda et aux perspectives de coopération avec la médecine traditionnelle malienne. Des communications et un webinaire animé par des spécialistes indiens ont également permis d’aborder les possibilités de recherche, d’innovation et de valorisation des savoirs traditionnels.

L’ambassadeur de l’Inde au Mali, Dr Nandakumar, a présenté l’Ayurveda comme un système traditionnel de soins vieux de plus de 3.000 ans, fondé notamment sur la prévention et la recherche d’un équilibre entre le corps, l’esprit et l’environnement.

Selon lui, la célébration de cette journée à l’équinoxe d’automne revêt une dimension symbolique, l’équilibre entre le jour et la nuit faisant écho aux principes fondamentaux de cette pratique.

Le diplomate a également appelé à rapprocher les connaissances issues des médecines traditionnelles des avancées scientifiques modernes, notamment à travers la recherche, les soins intégratifs, l’innovation et la valorisation des ressources naturelles.

De son côté, la directrice générale de l’INRMPT, Pr Rokia Sanogo, a estimé que cette initiative constitue une occasion de renforcer la visibilité de la médecine traditionnelle malienne et d’approfondir les échanges avec l’Inde.

Elle a notamment mis en avant l’expérience indienne en matière de formation, de recherche, d’organisation et d’industrialisation des médicaments issus de la médecine traditionnelle. Pour le Mali, ce partenariat pourrait favoriser le transfert de technologies, le partage d’expertise et la professionnalisation du secteur.

Pr Rokia Sanogo a rappelé que l’INRMPT mène déjà plusieurs programmes de recherche et de valorisation de la pharmacopée traditionnelle, dans l’objectif de contribuer au renforcement de la souveraineté sanitaire du pays.

La cérémonie s’est achevée par un webinaire réunissant plusieurs experts indiens, dont les professeurs G. Gangadharan et Leena P. Nair, autour des pratiques, de la recherche et des perspectives de développement de l’Ayurveda.