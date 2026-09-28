Libye : Le pompage de brut reprend sur l’oléoduc Sharara-Zawiya

La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a annoncé samedi 26 septembre 2026 la reprise normale du pompage de pétrole brut sur l’oléoduc stratégique reliant Sharara à Zawiya, après la réouverture de la vanne n°7.

Selon la NOC, des dispositions préventives ont été prises pour assurer la reprise des opérations dans des conditions de sécurité et garantir la continuité des approvisionnements en brut de la raffinerie de Zawiya ainsi que des terminaux d’exportation.

La compagnie pétrolière nationale a également réaffirmé sa volonté de préserver les ressources énergétiques du pays et appelé l’ensemble des parties à maintenir le secteur pétrolier à l’écart des conflits politiques et des revendications sociales.

L’interruption du pompage faisait suite à un mouvement de protestation lancé début septembre par des membres de la Garde des installations pétrolières. Ces derniers réclament notamment des améliorations salariales et la résolution de plusieurs dossiers administratifs.

Les protestations avaient entraîné des blocages au niveau du complexe de Zawiya ainsi que la fermeture de plusieurs vannes sur les oléoducs de l’ouest du pays. Cette situation avait fait craindre une baisse de la production pétrolière et l’éventuelle activation d’une clause de force majeure.