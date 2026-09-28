Tunisie : La France reste le premier marché touristique européen

Plus de 1,1 million de Français se sont rendus en Tunisie en 2025, faisant de la France le principal marché touristique européen pour le pays. L’ambassade de France à Tunis a communiqué ce chiffre dimanche 27 septembre 2026, à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme.

Selon les données du ministère tunisien de l’Intérieur, 1.134.400 ressortissants français ont visité la Tunisie au cours de l’année 2025. Au-delà de l’affluence touristique, la présence française se traduit également par une importante contribution économique au secteur.

Les entreprises françaises figurent en effet parmi les principaux acteurs étrangers de l’industrie touristique tunisienne, avec 628 millions de dinars tunisiens investis et plus de 4.500 emplois créés. Ces emplois représentent environ 22 % des postes générés par les investissements directs étrangers dans le pays.

La coopération franco-tunisienne s’étend également au domaine de la formation professionnelle. La France accompagne le développement des compétences dans le secteur touristique à travers l’Agence française de développement et l’Institut français de Tunisie.

Dans le cadre du projet Mostadama, une enveloppe de 100.000 euros a notamment été consacrée à six centres relevant de l’Agence tunisienne de formation touristique.

Ce programme vise à renforcer la qualité de la formation professionnelle, à améliorer l’accès des jeunes à l’emploi et à développer leurs compétences linguistiques en français, particulièrement utiles dans les métiers liés au tourisme.