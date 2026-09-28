Bénin : Les recettes budgétaires en hausse de 2,4 % 

Les recettes budgétaires du Bénin ont augmenté de 2,4 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente, selon le rapport d’exécution de la loi de finances publié par la Direction générale du Budget et relayé par les médias locaux.

Entre janvier et juin, l’État a mobilisé des recettes représentant 44,6 % des prévisions annuelles révisées, établies à 2.736,1 milliards de francs CFA, soit environ 4,8 milliards de dollars.

Cette progression intervient après une révision à la hausse des objectifs budgétaires pour l’exercice 2026. La loi de finances rectificative a porté les prévisions de recettes de 2.645,98 milliards à 2.736,14 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 3,4 %.

Cette nouvelle trajectoire repose notamment sur les performances attendues des régies financières et sur la poursuite des réformes destinées à élargir et sécuriser l’assiette fiscale. Les autorités misent notamment sur le croisement des données et le renforcement des opérations de recouvrement.

En incluant les ressources de financement, le montant total mobilisé à fin juin atteint 2.329,6 milliards de francs CFA, correspondant à 56,2 % des prévisions annuelles révisées, fixées à 4.148,36 milliards de francs CFA.

Du côté des dépenses, les engagements du budget de l’Etat et les charges de trésorerie se sont élevés à 2.125,4 milliards de francs CFA au cours des six premiers mois de l’année, soit un taux d’exécution de 51,2 %.

En termes d’ordonnancement, ces dépenses ont atteint 2.081,1 milliards de francs CFA, représentant 50,2 % des prévisions annuelles révisées.