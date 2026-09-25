Niger : Plan ORSEC 2026 pour renforcer la réponse aux inondations 

Les autorités nigériennes ont organisé, du 23 au 24 septembre 2026 à Niamey, un exercice de simulation, Plan ORSEC 2026, destiné à tester et renforcer les mécanismes de réponse aux catastrophes, notamment en cas d’inondations. L’opération a été conduite par la Direction générale de la Protection civile, à travers le Centre opérationnel de veille, d’alerte et de conduite de crise (COVACC), avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Organisation de secours (ORSEC) dans la région de Niamey, l’exercice a reproduit un scénario combinant des inondations fluviales et pluviales touchant plusieurs zones situées à proximité du fleuve ainsi que certains quartiers de la capitale.

La simulation visait à éprouver la capacité des différentes cellules opérationnelles à recevoir, analyser et transmettre rapidement les informations au Centre de coordination des opérations régionales (CCO). Chaque cellule devait, selon son domaine d’intervention, formuler des recommandations et évaluer les besoins afin de faciliter une prise de décision rapide.

À l’ouverture des travaux, le gouverneur de Niamey, le général de division Assoumane Abdou Harouna, a souligné que, malgré son caractère fictif, l’exercice constitue un véritable outil d’aide à la décision. Il a insisté sur l’importance de la communication, de la coordination et de la réactivité des acteurs mobilisés.

Le directeur général de la Protection civile, le colonel-major Bako Boubacar, a indiqué que cette simulation devait notamment permettre d’évaluer le fonctionnement du CCO, l’interopérabilité des équipes sur le terrain et les capacités de prise en charge des victimes. Elle doit également aider à identifier les points forts et les insuffisances en matière de coordination.

Le PNUD a réaffirmé son soutien aux autorités nigériennes à travers une assistance technique, le partage d’expériences et le renforcement des capacités nationales et locales.

La deuxième journée a été consacrée à une mise en situation sur un site de l’École nationale de protection civile. Après un briefing, les responsables ont procédé à la distribution de kits et au suivi de la prise en charge des personnes affectées.

A la clôture, le gouverneur a estimé que l’exercice permettra de tirer des enseignements concrets et de corriger les difficultés relevées dans les différentes cellules opérationnelles.