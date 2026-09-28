Soudan : Un dépôt stratégique de carburant ciblé par une attaque de drone

Une installation majeure de stockage de carburant près de Wad Madani, dans l’Etat d’Al-Jazira, a été visée dimanche 27 septembre 2026 par une attaque de drone attribuée aux Forces de soutien rapide (FSR), selon des sources sécuritaires et des témoins.

La frappe a ciblé le dépôt d’Oum Aleila, situé près d’Abou Haraz, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Wad Madani. Plusieurs explosions ont été entendues aux premières heures de la matinée par des habitants des villages voisins, qui ont ensuite aperçu une épaisse colonne de fumée noire s’échapper des réservoirs du site. Les FSR n’avaient pas réagi dans l’immédiat à ces informations.

Oum Aleila figure parmi les principales infrastructures de stockage pétrolier du Soudan. Le site assure notamment l’approvisionnement et la distribution d’essence et de diesel pour l’Etat d’Al-Jazira ainsi que pour plusieurs régions voisines.

L’installation avait déjà subi d’importants dégâts après la prise de Wad Madani par les FSR en décembre 2023. Les salles de contrôle, les conduites d’approvisionnement et plusieurs équipements avaient alors été endommagés ou pillés.

Cette attaque intervient dans un contexte de poursuite du conflit opposant depuis avril 2023 les Forces armées soudanaises aux FSR. Les combats ont ravagé une grande partie du pays, provoqué le déplacement de millions de personnes et accentué les risques de famine.