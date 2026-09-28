Mali : Au moins 50 terroristes éliminés près de Kidal

Au moins 50 membres de groupes armés terroristes, dont plusieurs responsables, ont été tués lors d’une opération menée par les Forces armées maliennes (FAMa) avec l’appui de leurs partenaires, à environ 45 kilomètres au nord-est d’Abeibara, dans la région de Kidal, a annoncé dimanche soir l’Etat-major général des armées.

L’opération, conduite samedi 26 septembre dans le cadre de l’opération Dougoukoloko, a été lancée à la suite de « renseignements précis » ayant permis de localiser plusieurs zones de regroupement de combattants. Selon l’armée, plusieurs cadres des groupes armés se trouvaient également sur les lieux.

L’armée fait état d’au moins 50 terroristes neutralisés, dont des cadres, ainsi que de la destruction de nombreux matériels de guerre. Aucun détail n’a cependant été communiqué sur l’identité, les grades ou les fonctions des personnes présentées comme des responsables.

Des opérations de reconnaissance et de surveillance se poursuivent dans la zone afin d’évaluer les conséquences des frappes, d’établir un bilan définitif et de détecter d’éventuelles « menaces résiduelles ».

Plusieurs groupes armés sont actifs au Mali, notamment le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM), affilié à Al-Qaïda, l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) et le Front de libération de l’Azawad (FLA), qualifié de « terroriste » par les autorités maliennes.

Cette opération intervient après d’autres actions menées dans le cadre de Dougoukoloko. Le 24 septembre, les forces maliennes avaient notamment repéré plusieurs positions au nord du village de Dandougou. Selon l’Etat major, ces sites abritaient entre 200 et 300 combattants ainsi qu’un important arsenal et constituaient une base majeure pour les groupes armés.

Après vérification des renseignements et analyse de la situation, les positions identifiées ont été ciblées par des frappes, selon l’armée malienne, qui affirme poursuivre ses opérations de surveillance, de contrôle et de sécurisation sur l’ensemble du territoire.

L’Etat-major général des armées assure que les FAMa entendent maintenir leurs opérations avec « rigueur, professionnalisme et engagement » et appelle les populations à continuer d’apporter leur soutien aux forces engagées.