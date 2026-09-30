Soudan du Sud : L’Union africaine appelle à une feuille de route claire pour les élections

L’Union africaine (UA) a appelé, mardi 29 septembre, le gouvernement du Soudan du Sud à surmonter les difficultés persistantes et à mettre en place une feuille de route claire en vue de la tenue d’élections nationales crédibles, prévues le 22 décembre.

le Président du comité, le chef de l’État sud-africain Cyril Ramaphosa a plaidé pour l’adoption d’une « feuille de route électorale réalisable, consensuelle et assortie d’un calendrier précis ». Il a également appelé les autorités sud-soudanaises à respecter l’accord de paix de 2018 ainsi que le cessez-le-feu conclu dans le cadre de ce processus.

Les premières élections nationales du Soudan du Sud ont déjà été reportées à deux reprises. Plusieurs dispositions essentielles de l’accord de paix, qui avait permis de mettre fin à cinq années de guerre civile, demeurent toutefois inachevées.

La situation politique a connu un nouveau développement la semaine dernière avec la dissolution par le président Salva Kiir du gouvernement de transition et la nomination d’une administration intérimaire chargée de gérer le pays avant le scrutin.

Cyril Ramaphosa a par ailleurs appelé à la libération de l’ensemble des prisonniers politiques, estimant que cette mesure contribuerait à instaurer un environnement politique plus inclusif à l’approche des élections.

De son côté, le président de Djibouti et chef de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Ismaïl Omar Guelleh, a mis en garde contre une aggravation des tensions et le risque d’une reprise du conflit. Il a appelé à assurer une transition claire vers la démocratie.

« Ni le Soudan du Sud, ni la région, ni le continent ne peuvent se permettre un nouveau retard », a-t-il déclaré, soulignant l’enjeu régional du respect du calendrier électoral.