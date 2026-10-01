RDC : Le choléra fait 175 morts sur près de 12 700 cas recensés

Plus de 12 700 cas de choléra, dont 175 décès, ont été enregistrés depuis le début de l’année dans la province du Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué mercredi le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Face à la progression de l’épidémie, l’UNICEF affirme avoir renforcé, avec ses partenaires, une réponse intégrée destinée à prendre en charge les personnes affectées, à limiter la transmission de la maladie et à prévenir de nouveaux décès.

Les équipes mobilisées interviennent notamment auprès des ménages touchés, assurent la surveillance au niveau communautaire et contribuent à l’analyse en laboratoire des cas suspects. Cette intervention vise également à améliorer la détection précoce de la maladie et à accélérer la prise en charge des personnes infectées.

La situation demeure particulièrement préoccupante dans l’est de la RDC, où les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu constituent les principaux foyers de l’épidémie. Depuis janvier, le pays a recensé plus de 30 400 cas de choléra et près de 700 décès, selon les données communiquées par l’UNICEF.

Les conditions sanitaires et humanitaires aggravent les risques de transmission. Les importantes inondations, les déplacements de populations et l’accès insuffisant à l’eau potable figurent parmi les principaux facteurs favorisant la propagation de la maladie.

Dans le Sud-Kivu, 15 décès liés au choléra ont notamment été enregistrés entre le 14 et le 20 septembre dans quatre zones de santé : Shabunda, Fizi, Ibanda et Uvira, selon le dernier rapport sanitaire provincial.

Des responsables sanitaires ont par ailleurs alerté sur la persistance de la transmission communautaire, alors que les capacités et les ressources sont de plus en plus mobilisées depuis mai pour faire face à l’épidémie d’Ebola.

L’UNICEF appelle ainsi à une intensification urgente des efforts de prévention et de prise en charge, notamment pour protéger les enfants, alors que plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre sont également confrontés à des flambées de choléra.