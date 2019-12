RDC : foyer de l’épidémie de la rougeole

La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse qui se propage par voie aérienne. Il n’existe pas de traitement de fond, mais seule une vaccination bien conduite est extrêmement efficace pour prévenir l’infection.

Depuis janvier 2019, plus de 288 000 personnes ont contracté la rougeole en République démocratique du Congo (RDC) et plus de 5 700 en sont morts.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, c’est la plus grande épidémie de rougeole dans le monde et de la plus grande enregistrée en RDC depuis des décennies, qui a frappé dans presque 26 provinces congolaise.

Cette épidémie est la conséquence d’une basse couverture vaccinale dans certaines régions du pays, la non accessibilité de vaccinateurs ou de structures de soins, les mauvaises conditions de conservation du vaccin et des difficultés logistiques à amener les vaccins jusqu’à leur destination finale.

Le rythme de l’épidémie ne montre d’ailleurs aucune tendance à la baisse : 9 605 nouveaux cas ont été notifiés la dernière semaine de novembre, le plus grand nombre depuis le début de l’année. Le taux de létalité cette année, supérieur à 2 %, est deux fois plus élevé que les années précédentes, et près de trois quarts des décès sont parmi les enfants de moins de cinq ans.