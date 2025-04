Ethiopie : Le PAM contraint de suspendre son aide à 650 000 femmes et enfants malnutris

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé mardi qu’il serait contraint de suspendre, dès le mois de mai, son assistance à 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition en Éthiopie, en raison d’un grave déficit de financement.

Dans un communiqué alarmant, l’agence onusienne prévient également que 3,6 millions de personnes pourraient être privées d’aide alimentaire d’urgence dans les prochaines semaines si aucun soutien financier supplémentaire n’est débloqué.

Le PAM avait initialement prévu de fournir une assistance nutritionnelle vitale à deux millions de mères et d’enfants éthiopiens en 2025, mais se voit désormais obligé de réduire drastiquement ses opérations. Cette décision fait suite à la baisse des financements internationaux, notamment la suspension des programmes gérés par l’USAID, décidée par l’administration Trump après son retour à la Maison Blanche, ainsi qu’à la réduction des aides par plusieurs pays occidentaux.

Ces restrictions budgétaires interviennent alors que l’Éthiopie, pays de la Corne de l’Afrique peuplé d’environ 130 millions d’habitants, est confrontée à une crise humanitaire complexe et prolongée.

De novembre 2020 à novembre 2022, une guerre civile sanglante entre les forces fédérales et les rebelles du Tigré a fait au moins 600 000 morts et a laissé près d’un million de personnes déplacées, sur une population initiale de 6 millions dans cette région.

« Les conflits en cours, l’instabilité régionale, les déplacements internes, les conditions climatiques extrêmes et les chocs économiques ont plongé plus de 10 millions de personnes dans une situation de faim et de malnutrition », alerte le PAM.

L’Ethiopie doit également gérer un afflux croissant de réfugiés venant notamment du Soudan, plongé dans une guerre civile depuis avril 2023, et du Soudan du Sud, en proie à une instabilité chronique depuis son indépendance. À cela s’ajoutent des épisodes de sécheresse sévère, notamment dans la région Somali, accentuant la détresse humanitaire.

L’agence fait état d’un manque de financement estimé à 222 millions de dollars entre avril et septembre 2025.