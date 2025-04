Israël : Al Jazeera de Qatar mène une guerre médiatique, qui dit quoi, pour qui, et pourquoi ?

Alors que la guerre à Gaza continue de faire rage, une autre bataille tout aussi stratégique et asymétrique se joue : celle de l’information et de la désinformation de la chaîne Al Jazeera.

La chaîne couvre en continu les manifestations de solidarité, les accusations de crimes de guerre à Gaza, les affaires liées à la livraison de matériel militaire vers Israël via soi-disant des ports en méditerranée, et surtout, les tensions autour de la normalisation de plusieurs pays arabes et africains.

Et dans ce champ de guerre invisible, la chaîne qatarie Al Jazeera occupe une position centrale. Elle incarne aujourd’hui l’un des visages les plus influents de la guerre médiatique contre Israël, les pays arabes et africains, dans une logique où la communication devient une arme aussi puissante que les armes conventionnelles.

Très suivie dans l’ensemble du monde, Al Jazeera s’impose comme un acteur engagé et résolument pro-palestinien.

Sa stratégie est claire, mobiliser l’opinion contre Israël et ses alliés, faire pression sur les gouvernements ayant signé les Accords d’Abraham, et Amplifier la colère populaire par une couverture émotionnelle et immersive.

Derrière cette offensive médiatique, le Qatar joue un rôle clé qui soutient depuis longtemps le Hamas sur les plans politique, financier et médiatique.

Al Jazeera n’est que la vitrine la plus visible d’un dispositif d’influence beaucoup plus large avec le financement d’ONG ou d’associations idéologiquement proches du Hamas ou des Frères musulmans.

Mais le Qatar ne mène pas cette guerre médiatique sans calcul. Il reste un allié stratégique des États-Unis, possède des canaux de dialogue avec Israël, et héberge la plus grande base militaire américaine dans la région.

Autrement dit, il ne cherche pas à provoquer une rupture régionale, mais plutôt à réserver son image de défenseur de la cause palestinienne et de garder la main sur la rue arabe. Pour rappel et selon les observateurs internationaux, Al Jazeera était le provocateur du printemps arabe, en contraste avec ses rivaux les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite.