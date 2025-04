Burkina Faso : Le gouvernement affirme avoir déjoué un complot de grande envergure

Le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana, a annoncé lundi soir sur la chaîne publique RTB qu’un « grand complot » contre le Burkina Faso, initialement prévu pour le 16 avril 2025, a été déjoué grâce à l’action des services de renseignement. Plusieurs instigateurs présumés de cette tentative ont été interpellés.

Selon le ministre, un groupe de militaires, en collaboration avec des groupes terroristes, avait prévu une attaque contre la présidence du Faso ainsi que des actions coordonnées à travers le pays, avec pour objectif de plonger la nation dans le chaos et de prendre le pouvoir par la force.

« Le travail minutieux des services de renseignement a permis de révéler un complot de grande envergure, dont l’objectif ultime était de semer un chaos total afin de placer le Burkina Faso sous la tutelle d’une organisation internationale, qui en reprendrait le contrôle dans 10 à 20 ans, selon les instigateurs », a déclaré le ministre Sana.

Il a également indiqué que les auteurs présumés avaient transmis des informations sensibles aux terroristes, dans le but d’intensifier les attaques contre les forces armées et les civils, dans l’espoir de provoquer un soulèvement populaire contre les autorités.

Les enquêtes ont permis d’identifier plusieurs complices, notamment le lieutenant Barry Abdrahmane, officier des Forces armées burkinabè au sein du Bataillon de la justice militaire. La surveillance de ses communications a révélé des liens avec d’autres militaires, dont l’officier Compaoré Joanie, Zerbo Laoko, un ancien sous-officier de l’armée, le commandant Ouédraogo Frédéric, et Kaboré Constantin, officier en formation dans un pays européen.

Plusieurs de ces individus ont été interpellés, tandis que d’autres ont pris la fuite dans un pays voisin, a précisé le ministre.

Le ministre a appelé la population à rester calme et vigilante, à signaler toute activité suspecte, et a salué la détermination des forces de sécurité, qu’il encourage à poursuivre leur mission avec vigilance et courage.

Le Burkina Faso, rappelons-le, a récemment renforcé son alliance avec le Mali et le Niger. Les trois pays ont rompu leurs liens avec la France, annoncé leur retrait de la CEDEAO, et créé ensemble la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES).