Nigeria: au moins 30 civils tués et de nombreuses personnes enlevées par des jihadistes 

Au moins 30 personnes ont été tuées et de nombreuses femmes et enfants ont été enlevés dimanche soir par le groupe de l’Etat Islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), sur une route près d’un village proche de la capitale de l’Etat du Borno, Maiduguri.

Les terroristes ont également incendié une trentaine de véhicules, selon un communiqué du gouvernement local.

Malgré la présence des forces sécuritaires africaines et étrangères, on assiste à une recrudescence des attaques meurtries attribuées aux différents groupes islamistes et criminelles dans ces régions du Sahel et du lac Tchad.