Djibouti : chaîne logistique du froid avec l’Ethiopie pour l’exportation 

Djibouti et l’Ethiopie ont lancé une chaîne logistique du froid pour l’exportation de fruits, légumes et autres denrées périssables par fret maritime vers l’Europe et via le port de Djibouti.

Un premier conteneur frigorifique contenant 24 tonnes de fruit avocats, en provenance de la région éthiopienne de Koga, au sud de Bahir Dar a été réceptionné mercredi au Terminal à Conteneur de Doraleh de Djibouti.

«Ce projet est basé sur un protocole d’accord signé entre Djibouti-Ethiopie-Pays-Bas», rapporte l’agence djiboutienne ADI.

Lors d’une cérémonie organisée à Modjo, juste avant le départ de ce premier chargement, la ministre éthiopienne des transports, Mme Dagmawit Moges, a indiqué que « le développement de National Cool Logistics Network est un projet stratégique et vital pour de nombreuses activités économiques en Ethiopie».

De son côté, le président de l’Autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, membre du comité de pilotage supervisant les projets logistiques frigorifiques «Cool Logistics», en Ethiopie et à Djibouti, a quant à lui souligné que « cette chaîne d’approvisionnement frigorifique innovante Modjo-Djibouti-Rotterdam pour les fruits, légumes, fleurs et autres denrées périssables équilibrera le commerce et maximisera l’usage du chemin de fer Ethio-Djibouti», ajoute ADI.