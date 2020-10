Burkina Faso : 23 candidatures dont trois féminines déposées à la CENI pour la présidentielle du 22 novembre

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a réceptionné 23 candidatures dont trois féminines, pour la présidentielle du 22 novembre prochain, a-t-on appris auprès de l’institution samedi, à l’issue de la clôture des dépôts de dossiers, la nuit dernière.

Hier vendredi, au dernier jour des dépôts de dossiers, la CENI a réceptionné 13 candidatures dont celle du Chef de file de l’opposition politique (CFOP), Zéphirin Diabré, par ailleurs, président de l’Union pour le progrès et le changement (UPC).

En plus du candidat Diabré, d’autres personnalités tel que Ablassé Ouédraogo, Yacouba Isaac Zida, Ambroise Farama, Boukary Kaboré, etc. ont aussi déposé leurs candidatures pour la course à la présidentielle.

Parmi les candidats ayant déposé leurs dossiers au dernier jour, figurent trois femmes. Il s’agit de Yeli Monique Kam, de Justine Coulidiati et de Korotimi Rachya J M. Goretti.

A la date du jeudi 1er octobre 2020, quatrième jour de réception des dossiers, la CENI avait reçu dix candidatures dont celle de l’actuel président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, candidat du Mouvement du peuple pour la progrès (MPP) et de plusieurs autres partis politiques.

Après la réception des dossiers effectuée du 28 septembre au 2 octobre, la CENI met en place une commission de validation des dossiers de candidatures à l’élection présidentielle. Elle est composée de la CENI et des candidats ou de leur représentant.

La commission va siéger les 6 et 7 octobre. Suivra la publication de la liste provisoire des candidats à l’élection du président du Faso, le 10 octobre.

Immédiatement après cette publication, la CENI transmet la liste au Conseil constitutionnel. Les éventuels requérants ont huit jours pour saisir le Conseil Constitutionnel.

À son tour, le Conseil constitutionnel dispose de huit jours pour statuer et publier la liste définitive des candidats à l’élection du président du Faso du 22 novembre 2020.

La campagne électorale débute le 31 octobre à 00h.

En attendant, la liste des prétendants à la magistrature suprême se présente comme suit (par ordre de dépôt de dossier à la CENI), selon l’AIB :

1-Issa Sawadogo

2-Aimé Claude Tassembedo

3-Abdoulaye Soma

4-Roch Marc Christian Kaboré

5-Justin Salomon Yaméogo

6-Eddie Komboigo

7-Do Pascal Cessouma

8-Tahirou Barry

9-Gilbert Noël Ouédraogo

10-Kadré Désiré Ouédraogo

11- Zéphirin Diabré

12-Abdoulnassira Sanfo

13-Yacouba Isaac Zida

14-Ambroise Farama

15- Lucien Y. Bognini

16- Ablassé Ouédraogo

17-Yeli Monique Kam

18- Justine Coulidiati.

19- Adama Coulibaly

20- Silvère Wendpingda Salga

21- Boukari Kaboré

22- Harouna Kindo

23- Korotimi Rachya J M. Goretti