Front Polisario : Face aux soupçons de liens terroristes, l’Europe prépare la fermeture des représentations du Polisario

Selon des informations de sources sécuritaires européennes, plusieurs Etats membres de l’Union européenne envisagent la fermeture des bureaux de représentation du Front Polisario, en raison de soupçons de connexions avec des organisations terroristes actives non seulement au Sahel, mais également au Moyen-Orient.

D’après des documents classifiés, des enquêtes menées par des services de renseignement européens auraient mis en lumière des interactions financières, logistiques et opérationnelles entre les dirigeants du mouvement sahraoui et des groupes tels qu’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), ainsi que des réseaux présents en Syrie, au Yémen, en Iran et l’Irak.

Les informations recueillies font état de transferts de fonds suspects, d’échanges de matériel et de formations croisées, notamment dans des zones instables du Moyen-Orient.

Bien que les autorités n’aient pas encore officialisé ces conclusions, l’ampleur des soupçons a suffi à déclencher une série de consultations d’urgence au sein des gouvernements européens, invoquant la nécessité de garantir la sécurité nationale et européenne.

Un haut responsable européen, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a précisé : « La sécurité intérieure impose de réagir avec la plus grande fermeté dès lors que des éléments convergents font apparaître des risques liés à des réseaux terroristes, qu’ils soient sahéliens, moyen-orientaux ou autres ».

L’Union européenne prévoit de débattre de cette question lors d’une réunion exceptionnelle des ministres de l’Intérieur dans les prochains jours, dans le cadre d’un plan plus large de lutte contre les menaces hybrides et transnationales.

Selon la même source, l’Europe ne peut tolérer que des organisations soupçonnées d’avoir des accointances avec le terrorisme puissent bénéficier d’une quelconque légitimité ou infrastructure sur son sol.

Si les mesures venaient à être confirmées, elles marqueraient un durcissement significatif de la position européenne vis-à-vis du Front Polisario et les autres organisations terroristes, dans un contexte régional et international.