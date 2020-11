CEMAC : financement de onze projets dans les six pays de la sous-région

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) vient d’annoncer avoir levé 3,8 milliards d’euros (2492,8 milliards de francs) de fonds pour financer onze projets d’intégration régionale, à mettre en œuvre entre 2021 et 2025 dans les six pays de la sous-région.

La CEMAC regroupe six pays : le Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad.

Le montant total des financements annoncés ou mobilisés s’élève à environ 3,8 milliards d’euros, bien au-delà des montants recherchés.

Le financement de huit projets sur les onze est entièrement bouclé, a indiqué le secrétaire permanent du Programme de réformes économiques et financières de la CEMAC (PREF-CEMAC), Michel-Cyr Djiena Wembou.