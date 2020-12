Djibouti : chantier naval de réparation, d’entretien et de la maintenance

Le pays sera doté d’un chantier naval, le premier à Djibouti, qui sera dédié à la réparation, l’entretien et la maintenance des gros navires.

Le président djiboutien Ismaïl Guelleh a lancé jeudi les travaux de construction de ce chantier naval qui comportera également une cale sèche capable de soulever et de maintenir hors de l’eau des navires gros porteurs de 217 mètres de long, 37 mètres de large et de 10 mètres de hauteur.

« Une fois terminé, le projet générera plus de 300 emplois directs et 1.500 indirects », a affirmé le président de l’Autorité des ports et des zones franches de Djibouti (APZFD) qui a cofinancé ce projet avec le groupe néerlandais Damen Shipyards.