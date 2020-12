Soudan du Sud : construction d’une autoroute par les chinois

Le Soudan du Sud vient de renouveler un contrat avec une société chinoise pour la construction d’une autoroute reliant la capitale Juba aux parties occidentales du pays.

Taban Deng Gai, vice-président du groupe chargé des infrastructures au sein du gouvernement de coalition du Soudan du Sud, a affirmé dans un communiqué que « le groupe a délibéré sur les modalités et la garantie pour la société Shandong Hi-Speed Group Co, Ltd de construire l’autoroute Juba-Rumbek aux standards autoroutiers qui comprennent les nouvelles technologies et les dernières conceptions avec des études de faisabilité complètes sur les impacts environnementaux ».

Il a ajouté que la société chinoise et le ministère des Routes et des Ponts ont convenu que 80 % de la main-d’œuvre sera locale.