RDC : Le Conseil de sécurité de l’ONU prolonge le mandat de la MONUSCO jusqu’en décembre 2025

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé, vendredi, de prolonger jusqu’au 20 décembre 2025 le mandat de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO).

Dans le cadre de la résolution 2765, adoptée à l’unanimité, le Conseil a décidé de maintenir un effectif maximal autorisé pour la MONUSCO, comprenant 11 500 militaires, 600 observateurs militaires et officiers d’état-major, 443 policiers et 1 270 membres d’unités de police constituées.

Les priorités stratégiques de la mission, telles que définies par le Conseil, incluent la protection des populations civiles dans les zones de déploiement, ainsi que le soutien à la stabilisation et au renforcement des institutions de l’État, et la promotion des réformes de gouvernance et de sécurité.

Le Conseil a également autorisé la MONUSCO à prendre toutes les mesures nécessaires pour accomplir les missions qui lui sont assignées par son mandat.

Il a également demandé au gouvernement de la République Démocratique du Congo et à l’ONU de développer une approche de retrait progressif, responsable et durable de la Mission, en tenant compte de l’évolution des dynamiques de conflit et des risques pour la protection des populations dans les zones sensibles du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Enfin, le Conseil a fermement condamné les groupes armés opérant en RDC et a exigé d’eux, ainsi que des réseaux qui les soutiennent, qu’ils mettent immédiatement fin à toutes les formes de violence, aux activités déstabilisatrices, ainsi qu’à l’exploitation et au commerce illégaux des ressources naturelles, notamment des minerais.