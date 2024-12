Mali : Les FAMa neutralisent une douzaine de terroristes et détruisent du matériel dans la région de Bandiagara

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé vendredi une douzaine de terroristes et détruit du matériel logistique dans plusieurs localités de la région de Bandiagara, au centre du pays, a annoncé samedi la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) sur ses plateformes numériques.

« Le chef d’état-major général des Armées informe l’opinion nationale que, le 20 décembre 2024 dans l’après-midi, les FAMa ont infligé de lourdes pertes à des groupes armés terroristes (GAT) qui attaquaient des populations pacifiques dans les villages de Banguel Toupé et Iriguli, situés à environ 35 km au nord-ouest de Badiangara », précise le communiqué.

Selon la DIRPA, ces groupes ont été surpris lors de leur retraite par des frappes aériennes de haute précision, qui ont mis l’ennemi en déroute. Le bilan fait état de « douze terroristes neutralisés et six motos détruites », indique le communiqué.

Le 19 décembre, les FAMa avaient déjà neutralisé deux terroristes et saisi deux pistolets-mitrailleurs, une moto et une radio TYT dans le Cercle de Léré, au nord du pays.

Dans la région de Bandiagara, un guetteur a été interpellé et du matériel roulant et militaire a été trouvé, notamment des maillons de munitions et un sac contenant des téléphones portables appartenant à des terroristes en fuite.

Enfin, à Gao, dans le nord, les militaires ont eu des échanges de tirs avec des braqueurs sur la Route nationale 16 (Sevaré-Gao). « Le bilan est de deux braqueurs interpellés et mis à la disposition de la prévôté, avec une moto, un pistolet-mitrailleur, deux chargeurs et des cartouches récupérés », a précisé la DIRPA.

Selon des informations, au moins 25 villageois maliens ont perdu la vie après l’attaque, dans la nuit de vendredi, de sept villages dans la région de Bandiagara, au centre du Mali, par des individus armés non identifiés.