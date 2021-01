Angola : don de l’UE

L’Union Européenne a octroyé un don de plus de 370.000 euros en matériel de biosécurité au Ministère angolais de la Santé, dans le cadre du Fonds européen de développement.

Selon un communiqué du ministère de l’Economie et de la Planification, plus de 370 mille masques, 950 combinaisons de protection et 950 lunettes de protection, seront livrés.

La remise sera faite par le ministre de l’Economie, Sergio dos Santos, en tant qu’ordonnateur du Fonds européen de développement et par l’Ambassadrice et chef de la délégation de l’Union Européenne en Angola, Jeannette Seppen.