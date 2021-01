Djibouti : l’East Africain International Business Center

La future cité d’affaires «l’East Africain International Business Center» sera érigée sur le site de l’ancien port de Djibouti sur une superficie de 840 000 mètres avec un investissement de 350 millions dollars, a indiqué le Président de l’Autorité des Ports et des Zones Franches, Aboubaker Omar Hadi.

« Ce futur quartier d’affaires ultra-moderne sera réalisé en 6 phases et sera doté à terme de deux tours jumelles, d’un grand hôtel de luxe, d’un gigantesque centre commercial, d’une salle d’exposition, d’un port de plaisance, d’un terminal de croisière, d’un aquarium», a ajouté Omar Hadi.

Ce projet « fera de Djibouti un centre de business de premier plan où la communauté d’affaires de par le monde se ‘’rencontre et échange’’et va créer à terme plus de 27.000 emploi direct et 100.000 emplois indirects. Il vient, par ailleurs marquer le point culminant de la stratégie de Port-Park-City, un model intégrant des ports performants, des zones franches et des centres d’Affaires », a-t-il ajouté.