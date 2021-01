La République Centrafricaine : état d’urgence pour 15 jours 

La présidence de la République centrafricaine a proclamé jeudi l’état d’urgence pour 15 jours sur l’ensemble du pays, où une coalition de groupes armés cherche à renverser le président réélu Faustin Archange Touadéra.

« L’état d’urgence est proclamé sur tout le territoire national pendant une durée de 15 jours à compter du 21 janvier 2021 à minuit » (23H00 GMT) a déclaré à la radio nationale Albert Yaloké Mokpeme, porte-parole de la présidence de la République.

Suite aux attaques que nous avons connues le 13 janvier dernier, l’état d’urgence est décrété afin de permettre aux services de défense, de sécurité, la police, la gendarmerie de procéder à des arrestations ou des interpellations pour raisons d’enquête dans l’urgence sans qu’on demande d’avoir l’autorisation du procureur de la République, selon la même source.

Le 17 décembre, les six groupes armés les plus puissants qui occupaient les deux-tiers de la Centrafrique en guerre civile depuis huit ans se sont alliés au sein de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), puis ont annoncé le 19, huit jours avant les élections présidentielle et législatives, une offensive dans le but d’empêcher la réélection du président Faustin-Archange Touadéra.