Algérie: Comment une caricature insipide a trahi l’incroyable incompétence du régime  

Le sketch insipide du Roi Mohammed VI, diffusé sur une chaîne de télévision nationale algérienne ne fait que confirmer le désarroi qui s’est emparé du régime algérien face aux succès diplomatiques enregistrés par le Maroc sur la question du Sahara, au point de recourir à des méthodes avilissantes pour leurs propres auteurs en premier.

Au-delà de l’ignominie qui sous-tend cette caricature grotesque, sa diffusion qui plus est, sur une chaîne nationale algérienne, traduit un incroyable degré d’amateurisme chez les dirigeants algériens.

C’est connu, la moquerie futile et l’insulte sont l’arme des faibles, les dirigeants algériens en sont la preuve vivante. Ce comportement immature trahit non seulement leur manque sidérant de discernement, mais prouve surtout la cruelle absence de stratégie en politique internationale et nationale qui les pousse à emprunter la caricature fade.

Les succès successifs du Maroc sur la question du Sahara, notamment au niveau arabe et de l’Union africaine ont considérablement gêné le pouvoir algérien. Mais la reconnaissance par les États-Unis de la pleine souveraineté du Royaume sur cette partie de son territoire a définitivement fait perdre la tête aux dirigeants en poste à Alger.

Plombé par ces revers diplomatiques successifs à l’international et par son manque de légitimité à l’intérieur du pays, la junte algérienne cherche désespérément une échappatoire, quitte à présenter aux Algériens le Maroc comme le classique «ennemi extérieur ».

Ainsi, en provoquant inutilement son voisin, ce régime montre l’étendue de sa bassesse et de sa déchéance politique et morale, sans pour autant réussir à détourner les Algériens des problèmes internes et de la grave crise économique que vit le pays à cause, justement, de ce régime militaire inapte et illégitime.

L’histoire nous prouve aujourd’hui encore l’incompétence d’une junte a guidé un peuple par temps de paix et de guerre.