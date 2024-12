France : Premier départ de soldats français du Tchad après la suspension de l’accord militaire

Un premier contingent de 120 soldats français a quitté le Tchad vendredi midi, trois semaines après l’annonce inattendue de la suspension de l’accord militaire entre Paris et N’Djamena, a annoncé le ministère tchadien des Armées.

Les 120 soldats français ont pris l’avion depuis l’aéroport militaire de N’Djamena à bord d’un Airbus A330 Phoenix MRTT en direction de la France », a précisé un communiqué publié sur la page Facebook du ministère. L’armée française, qui comptait environ 1 000 militaires sur place, n’a pas réagi à cette information.

Ce départ marque une étape importante après la décision du Tchad de mettre fin à plus de 60 ans de coopération militaire avec la France, en rompant les accords qui les liaient depuis la fin de la colonisation. Il intervient dix jours après le retrait des avions de chasse français et fait suite à l’annonce de la fin de la présence militaire française au Tchad, dernier bastion de l’armée française au Sahel après les retraits forcés du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

La France a été contrainte de retirer ses troupes de ces trois pays entre 2022 et 2023, après l’arrivée au pouvoir de juntes militaires qui se sont rapprochées de la Russie. Par ailleurs, le Sénégal a exprimé son souhait de voir la France fermer ses bases militaires sur son sol.

Le ministère tchadien des Armées a indiqué que des tonnes d’équipements militaires, soigneusement emballés et stockés à l’aéroport de N’Djamena, seront transportées vers la France par un Antonov 124 dans les prochains jours.

En outre, les véhicules militaires des bases françaises de Faya Largeau, Abéché et N’Djamena seront rapatriés via le port de Douala, avec une arrivée prévue d’ici janvier. Le trajet maritime devrait durer environ trois semaines, selon un responsable de l’armée française cité par le ministère.