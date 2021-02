Tchad : 35 morts dans des affrontements intercommunautaires

Au moins 35 personnes ont été tués dans le Sud du Tchad au cours de violents affrontements intercommunautaires qui ont opposé agriculteurs autochtones et éleveurs nomades arabes, a annoncé mercredi le secrétaire général de la province, Mara Maad.

« Des cultivateurs ont été attaqués par des coupeurs de route. Cette attaque a fait un mort et deux blessés », a fait savoir M. Maad, indiquant qu’en représailles, les cultivateurs, qui accusent les éleveurs d’être responsables, « ont attaqué lundi une zone où vivent les éleveurs » dans la province du Salamat, dans le sud-est du pays.

« Ces affrontements intercommunautaires ont fait 35 morts » au total, a précisé le responsable, notant que parmi les victimes figure un militaire.

Le Sud-est tchadien, zone de transhumance et région stratégique située près de la frontière avec le Soudan, est en proie à des conflits communautaires et interethniques récurrents entre agriculteurs autochtones ouaddaïens et éleveurs membres de tribus arabes qui se disputent des terres et des pâturages.