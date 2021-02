Niger : 7 membres locaux de la Commission électorale tués dans une explosion (officiel)

Sept membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) du Niger ont été tués, dimanche, dans l’explosion de leur véhicule sur une mine, dans la région de Tillabéri (ouest) proche du Mali, selon des sources officielles.

« Il y a eu sept morts lorsque le véhicule a sauté sur une mine. Il s’agit de présidents de bureaux de vote et de leurs secrétaires », recrutés par la Céni, a déclaré à des médias Tidjani Ibrahim Katiella, gouverneur de la région de Tillabéri.

Le drame est survenu à Waraou, une localité située sur la commune de Dargol dans la région de Tillabéri, à une centaine de km de Niamey, zone dite « des trois frontières » entre Niger, Mali et Burkina Faso.

Cette embuscade intervient le jour de la tenue du second tour de la présidentielle pour élire le successeur de Mahamadou Issoufou.

Deux candidats sont en lice Bazoum Mohamed, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-TARAYYA, au pouvoir) et Mahamane Ousmane du Renouveau démocratique et républicain (RDR Tchanji, opposition).