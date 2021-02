RDC: la peste dans le nord-est du pays

Au moins 500 cas de peste ont été détectés dans une région du nord-est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs mois, faisant une trentaine de morts, selon les autorités sanitaires.

Actuellement, nous avons « plus de 520 cas de peste » dont « plus de 31 décès », a déclaré le Dr Patrick Karamura, ministre provincial de la Santé de l’Ituri, une région où la peste est endémique.

Dans cette « résurgence » des cas, « il n’y a pas que des cas de peste bubonique. Nous avons aussi cinq cas de peste pulmonaire, deux autres cas de peste septicémique », a-t-il souligné.

Des cas sont apparus entre le 15 novembre et le 13 décembre dans la zone de santé de Biringi, située dans le territoire d’Aru en Ituri, a expliqué le Dr Anne Laudisoit, épidémiologiste à Ecohealth Alliance, une ONG basée à New York, qui séjourne dans la zone avec une équipe des chercheurs. L’âge moyen des personnes touchées est de 13 ans, ajoute-t-elle. Cependant, il y a de grandes divergences : « la personne la plus jeune est âgé de 3 mois et la plus âgée, 73 ans », a expliqué la spécialiste.

« Une recrudescence des cas de peste est constatée depuis juin 2020 dans la zone de santé de Rethy, dans la province de l’Ituri », avait alerté dès le 20 juillet l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ituri est la seule zone en RDC où la peste est endémique. La maladie y a été confirmée dès 1926.

Depuis le lac Albert jusqu’à la région d’Aru frontalière du Soudan du sud, il s’agit d' »une zone où la peste ressurgit fréquemment et de manière imprévisible », selon Dr Laudisoit.

La peste est une anthropozoonose, une maladie commune aux humains et aux animaux, causée par le bacille Yersinia pestis, découvert par Alexandre Yersin en 1894. Elle se transmet principalement par piqûre de puce. Son réservoir d’origine est constitué de nombreuses espèces de rongeurs sauvages, comme le rat. C’est une maladie qui peut prendre la forme d’une épidémie et même une pandémie avec un taux de mortalité très élevé.