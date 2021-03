Algérie : don de vaccins de Tel-Aviv pour Alger

Un avion militaire brésilien a atterri à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene en provenance de l’aéroport David Ben Gourion de Tel-Aviv. C’est le premier vol direct entre l’Etat hébreu et l’Algérie.

L’avion brésilien, qui a fait une escale d’une dizaine d’heures avant de s’envoler vers le Brésil, a acheminé un don israélien de vaccins anti-Covid-19 pour l’Algérie.

C’est le journaliste israélien Itay Bluemental, spécialiste de l’aviation, qui a été le premier, avec son collègue Daniel Salami, à révéler l’information sur un tweet.

C’est un geste humanitaire hautement symbolique et appréciable de la part d’Israël dans cette situation actuelle de crise sanitaire ainsi que socio-économique dont souffre l’Algérie depuis la chute du pétrole ainsi que les revendications quasi-journalières de la population civile du Hirak.

Le pouvoir algérien, sous le commandement du général Saïd Changriha, ne pourra plus nier l’existence de rapports entre Alger et Israël et devra arrêter le travestissement des propos antisémites et les critiques des pays arabes qui ont normalisé officiellement leurs relations avec l’Etat hébreu.