Nigeria : 25 villageois enlevés

Des hommes armés ont enlevé, lundi, au moins 25 personnes et attaqué deux villages de l’Etat du Niger, dans le centre du Nigeria.

« Des dizaines d’hommes armés ont envahi le village de Kutunku, vers 00H30 du matin. Ces bandits sont entrés dans les maisons et ont volé leurs victimes avant d’enlever 24 personnes », selon Ismail Modibbo Kagara, l’administrateur du district de Wushishi, auquel le village est rattaché.

« Ils se sont ensuite rendus dans le village voisin de Adidi où ils ont kidnappé un habitant », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, 18 voyageurs ont été enlevés dans la même région, où des hommes armés avaient monté un faux barrage sur une route.

Par ailleurs, les unités de l’armée nigériane de l’opération Tura Takaibango ont éliminé 25 terroristes de Boko Haram / ISWAP et saisis des armes et de munitions lors d’une opération de déminage autour de Chikun Gudu et Kerenoa à Borno.

L’opération avait été menée mardi par les troupes combinées de l’opération Lafiya Dole du secteur I et de la 402ème brigade des forces spéciales.