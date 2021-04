Rwanda : 27ème anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsi

Les commémorations du 27ème anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsi, dont le coup d’envoi a été donné mercredi dans la capitale rwandaise par le président rwandais Paul Kagame.

Paul Kagame a lancé les commémorations en déposant une gerbe de fleurs au Mémorial du génocide de Gisozi.

Dans le même sillage, le chef de l’Etat, a ouvert un deuil national de cent jours en allumant la « flamme de l’espoir » qui devra y brûler durant les trois mois et dix jours qu’a duré le génocide entre avril et juillet 1994, faisant plus d’un million de morts selon l’ONU.

Dans le discours prononcé par le dirigeant rwandais à cette occasion, le président rwandais a salué le rapport Duclert sur le rôle de la France dans le génocide de 1994, estimant qu’il « marque un important pas en avant vers une compréhension commune « .

Le président Kagame a révélé qu’une commission rwandaise publiera, au cours des prochaines semaines, un rapport sur le rôle de Paris, dont les conclusions vont dans la même direction du rapport Duclert.