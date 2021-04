Djibouti : câble sous-marin à fibre optique

Djibouti a entamé l’étude marine et océanographique dans ses eaux maritimes dans le cadre du projet de câble sous-marin à fibre optique «2Africa » qui, une fois installé, reliera 23 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe, rapporte l’agence djiboutienne ADI.



« La réalisation de ce projet permettra de fournir plus que le capacité totale combinée de tous les câbles sous-marins desservant l’Afrique aujourd’hui », souligne l’agence, notant que « Djibouti Telecom soutient le projet avec l’hébergement du câble à la station d’atterrissage du câble à Djibouti ».



Le démarrage de l’étude est effectué par le Navire Fugro Gauss qui «soutient le projet avec une expertise en matière de levés topographiques, offshore et onshore, y compris un levé géophysique du tracé et des tests géotechniques peu profonds pour surmonter tous les défis le long du tracé prévu », selon ADI.