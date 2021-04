Djibouti : suspension des vols en provenance d’Inde, du Brésil et d’Afrique du Sud

Le gouvernement djiboutien a provisoirement suspendu les vols en provenance d’Inde, du Brésil et d’Afrique du Sud en raison de la recrudescence de la pandémie de Covid-19 dans ces trois pays suite à l’apparition de variants plus contagieux et plus sévères.

« Les passagers en provenance ou ayant transité par ces pays ne seront plus autorisés à débarquer sur le sol national », a annoncé le premier ministre djiboutien, Abdoulkader Kamil Mohamed.

Le responsable a indiqué que cette décision concerne également les vols à destination de ces trois pays depuis Djibouti.

Djibouti compte à ce jour plus de 10.900 cas confirmés d’infection, dont 142 décès, selon le ministère djiboutien de la Santé. Par ailleurs, 12.335 personnes ont reçu à ce jour leur première dose de vaccin dans le pays