Afrique : la Somalie exhorte le Kenya à rouvrir sa mission diplomatique

La Somalie a exhorté le Kenya à rouvrir sa mission diplomatique à Mogadiscio après le rétablissement des liens et des vols entre les deux pays.

« La reprise de relations diplomatiques complètes sera un début positif pour la relance des discussions bilatérales », a souligné le ministère somalien des Affaires étrangères dans un communiqué, assurant que Mogadiscio rouvrira sa représentation diplomatique à Nairobi.

Jeudi, le ministère kényan des Affaires étrangères avait annoncé la réouverture de l’espace aérien du pays aux vols à destination et en provenance de la Somalie en vue de préserver « les intérêt mutuels des deux pays » voisins et baliser le terrain pour « la normalisation complète des relations bilatérales ».

Cette mesure qualifiée de « bonne volonté » par Nairobi, a été prise dans « l’intérêt mutuel de nos deux pays et dans l’espoir qu’elle entraînera la normalisation complète des relations bilatérales entre le Kenya et la Somalie, y compris les relations diplomatiques, commerciales et interpersonnelles qui ont subi des tensions excessives », a souligné le ministère kényan des Affaires étrangères.

Mogadiscio a également qualifié cette décision d' »étape importante dans le processus d’amélioration du commerce bilatéral, des communications et de la circulation des personnes entre les deux pays ».