Côte d’Ivoire: 3 militaires tués samedi dans l’explosion de leur véhicule 

Au moins deux militaires et un gendarme ont été tués et trois autres blessés samedi lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif dans la région de Tèhini (nord-est de la Côte d’Ivoire), près de la frontière avec le Burkina, a annoncé dimanche l’état-major des armées.

« Le samedi 12 juin 2021, aux environs de 19 h, une patrouille de reconnaissance des Forces Armées de Côte d’Ivoire a été l’objet d’une attaque complexe, sur l’axe Tèhini- Togolokaye (localité frontalière du Burkina Faso) », écrit le chef d’état-major général des armées ivoiriennes, le général Lassina Doumbia, dans un communiqué publié dimanche.

« Il s’agit d’une embuscade avec usage d’engin explosif improvisé au contact duquel un des véhicules a sauté. La riposte du détachement a permis de sécuriser la zone et de porter secours aux blessés. Le bilan fait état de trois morts et quatre blessés. Ces derniers ont été évacués et pris en charge », selon les termes du communiqué.

Le général Doumbia veut également rassurer « les populations de la détermination des Forces de Défense et de Sécurité à continuer à agir pour leur protection et les appellent à une franche collaboration avec les forces engagées ».