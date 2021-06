Mali : 2 soldats tués et 8 Casques bleus blessés

Deux soldats maliens ont été tués samedi lors d’une attaque terroriste

dans le nord du pays et huit Casques bleus ont été blessés dimanche

dans l’explosion d’une mine dans le centre.

« Deux de nos hommes ont été tués par les terroristes samedi soir dans

l’attaque d’un de nos check-points à 60 km au sud-ouest de Gao », a

déclaré un responsable militaire.

L’attaque est intervenue au moment où les soldats déplaçaient leur poste

de contrôle d’une centaine de mètres, vers une position près de laquelle

les assaillants s’étaient embusqués, a dit un responsable sécuritaire.

Dimanche, un véhicule de la mission de l’ONU au Mali (Minusma) a

sauté sur une mine à l’est de Douentza (centre). Huit Casques bleus ont

été blessés, dont cinq gravement, ont indiqué des responsables onusien

et militaire malien. Depuis 2012, le Mali connait de plus en plus des

attaques terroristes.