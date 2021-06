Somalie : 16 jihadistes d’Al shebab tués par l’armée dans le sud du pays

Au moins 16 terroristes du groupe d’Al-shebab ont été éliminés et 15

autres blessés dimanche lors d’une opération menée par l’armée

nationale somalienne (SNA), dans la région de Jubbada Hoose, a

déclaré lundi un officier de la SNA.

Arab Dheeg Ahmed, commandant de la 16ème unité de la SNA, a déclaré

à la radio de la SNA que les forces gouvernementales avaient infligé des

pertes aux militants lors de l’opération menée à Berhani et Libo Kus, des

villages situés à la périphérie de la ville de Kismayo.

« Notre opération a été un succès. Les combattants d’al-shebab ont tenté

de résister aux forces, mais nous les avons maîtrisés, tuant 16 d’entre

eux et en blessant 15 autres », a déclaré M. Ahmad.

Il a ajouté que l’armée poursuivrait ses opérations visant d’autres cellules militantes dans la région.