Centrafrique: 14 morts dans des affrontements intercommunautaires 

Au moins 14 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le Nord-Est de la Centrafrique, près de la frontière avec le Tchad, a déclaré mardi le préfet de la région.

« Tout est parti d’un malentendu entre un agriculteur et un éleveur qui a amené son bétail dans un champ » à Tiri, a déclaré Ibrahim Senoussi, maire de cette commune située à plus de 700 km de Bangui. « Les troupeaux ont dévasté le champ et les récoltes » et l’éleveur a été tué après une violente dispute, a-t-il poursuivi.

« En représailles, les éleveurs, venus du Tchad, ont tué 14 personnes dont des femmes et des enfants. Ils ont incendié plus de 66 maisons et des greniers. Près de 3.000 personnes ont fui leur village », a indiqué François Dieudonné Bata Wapi Yepi, préfet de la région de Bamingui-Bangoran, précisant que l’attaque avait eu lieu le 10 juin.